En la literatura japonesa cuentan con unas composiciones poéticas denominadas Haikus que son breves (17 sílabas, pero a saber cómo son las sílabas en japonés) y normalmente de una belleza extrema. Quizás para compensar el Karma universal en España tenemos los "hayqués", que son psuedoargumentaciones de barra de bar que suelen esconder un extremo ejercicio de ignorancia disfrazada de enunciado simplista.

Pocas cosas hay a las que tenga más pavor que a esas situaciones en las que de repente a alguien se le ocurre la socorrida frase "aquí lo que hay que hacer es..." seguida inexorablemente de un problema nada sencillo pero del que aparentemente quien suelta la frase ha descubierto su quintaesencia. Esos momentos en los que cualquier dificultad, por compleja que sea, se reduce a una receta como las que ahora nos invade por internet del tipo "el viejo truco que los médicos temen para la pérdida del cabello" o "un truco bizarro que te hará ganar 500 euros diarios rellenando encuestas". Siempre me pregunto por qué no paran de atiborrarnos de esas pamplinas y tengo la respuesta delante de las narices...porque caemos, picamos, nos lo creemos. Es nuestra naturaleza.

Estamos condicionados para buscar esas recetas de aparente lógica en todos los ámbitos de nuestra vida y tanto es así que un fenómeno como el de las sectas (si hablara de las religiones me podría caer una querella, quién sabe) tiene en este tipo de pensamiento mágico y soluciones milagrosas gran parte tanto de su asiento como de su razón de ser.

Y si ejercitamos un poco más la imaginación recordaremos sin grandes problemas situaciones cotidianas recientes en las que hemos formado parte de ese redescubrimiento de la verdad. Por ejemplo, cada vez que hay algún crimen especialmente morboso, enseguida salimos con "a esta gente lo que hay que hacer es encerrarlos de por vida o matarlos o ponerles al Fary las 24 horas del día" según el criterio del momento. Sin pensar que en los países en que se hace algo similar la incidencia de dicha actuación en la disminución de los crímenes es practicamente nula. No importa.

O en una situación habitual para mí cuando alguien sin preguntarle y quizás sin conocerlo, me espeta un "pues lo que tienes que hacer es adelgazar" y parece que con ese imperativo ya todos los posibles problemas hormonales se pliegan respetuosos y me hacen ver lo que, obviamente hasta ese preciso instante ni se me había ocurrido plantearme, esto es, obligar a mi cuerpo a hacerlo así, sin más.

En definitiva este tipo de aseveraciones a lo único que lleva es a una espiral de tontadas, de las que entran pocas en la docena y de la que sólo podemos salir a golpe de hiriente realismo.

Y si pensamos que tampoco es para tanto, sólo me queda remitirme a las recomendaciones de la Señorita Pepis con las que continuamente nos regala alguien como Donald Trump, el señor del "hayque", y hacia dónde puede conducirnos su recetario de imbecilidades y la legión de cuñados varios que le asesoran.

Nos iría mejor si aprendiera lírica japonesa