Paros "testimoniales" en los centros de salud de la provincia para reclamar mejoras en la atención primaria

Los médicos de atención primaria de Alicante han secundado este jueves los paros convocados en los centros de salud de toda España en protesta por la saturación de trabajo y el poco tiempo de atención que tienen por paciente.

Los paros también se han secundado en centros de salud de Alcoy (foto) / Sindicato Médico

En consultorios como el de San Blas, en Alicante, el 100 % de los facultativos han parado cinco minutos, según el portavoz del sindicato médico en Alicante, Víctor Pedrera, trabajador de este centro.

Paros "testimoniales", convocados por el Sindicato Médico de 10 a 12 h, con el fin de "hacer visible la situación que está atravesando la atención primaria desde hace ya tres legislaturas".

Pedrera agradece a la Conselleria de Sanitat el plan de choque que anunció hace un par de semanas, pero lamenta que es "totalmente insuficiente" porque no basta con contratar más profesionales, sino que el problema debe resolverse a dos niveles: en el económico, con más recursos, pero también en el organizativo, con medidas que cambien la dinámica de trabajo.

En este sentido, explica que "el problema de un médico no es solo que tenga 60 pacientes citados, es que no sabe cuántos tiene", ya que "cuando llegas por la mañana tienes una agenda de 30 pacientes, pero al final de la jornada puedes haber atendido a 50". Entre los motivos, la no sustitución de las ausencias de facultativos, de ahí que esta sea una de las peticiones principales que trasladaron a la Conselleria.



Además, Pedrera advierte de que las 130 plazas adicionales de médico y las 80 de pediatra previstas en ese plan de choque de Sanitat no se han hecho efectivas y duda que se hagan, entre otras razones, porque "no van a encontrar profesionales, especialmente pediatras".

Por ello, seguirán con las reivindicaciones y este viernes se reunirán en Valencia con la Conselleria para volver a trasladarle sus reivindicaciones.