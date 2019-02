Un día en la 'Ciudad del Pecado'

El sábado 9 de febrero, el desértico ‘barranco Hondo’ muy cerca de El Poblet Acantilado (El Campello), reunirá un cartel de lo más interesante para los amantes del mejor rock con aires del lejano Oeste, mezclado con folk, bluegrass, el garage y rockabilly.

El cartel de carácter internacional contará con los grupos The Morloks (USA), The Jackets (Suiza), Link Protrudi and the Jaymen (USA), Howlin´Jaws (Francia) o El Hombre Lobo Internacional (España). Bandas que actuarán cuando baje el sol en el Gran Saloon. “Todo surgió en una comida donde teníamos que decidir donde hacíamos el concierto de The Morloks y a raíz de eso pensamos en hacerlo en el poblado del Oeste”. Nos decía, entre risas, Alex Tévar, uno de los tres organizadores de la fiesta.

Santa Leonor

Desde las 13:00h se podrá disfrutar de ‘búfalo mecánico’, mercadillo de wéstern o hasta un manual de armónica. Destacar las sesiones de música de ‘Cosmic Cowboy Canteen’ o la animación musical a todas horas por las calles de Sin City, entre otras sorpresas.

Los organizadores de la fiesta, Cactus Club, Mono Alicante y Santa Leonor, están muy satisfechos con la entrada anticipada, donde esperan colgar el ‘cartel de completo’.

Esta es la entrevista con Alex Tévar de la productora de conciertos, Santa Leonor.