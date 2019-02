Mumbrú: "Si somos fieles a lo nuestro, tendremos opciones"

RETAbet Bilbao Basket, guste más o menos, tiene una idea de basket. Es la idea de Mumbrú; defender y mirar al perímetro. No siempre da resultado porque el equipo no ha variado el rumbo y no ha jugado más por dentro, o porque los rivales han sabido interpretar el estilo de los bilbaínos.

No importa. Eso es lo que veremos el sábado, al menos de inicio, en San Pablo. Un equipo que no va a renunciar a su génesis. "Si somos fieles a nuestra manera de jugar, tendremos nuestras opciones para ganar al Betis. Es un grandísimo equipo, no hay que restarle ningún mérito, pero puede verse en situaciones nuevas, como el ambiente en su propio pabellón, o ir por detrás en el marcador, que puede que le afecten", apunta el entrenador bilbaíno.

Se ven las caras el equipo con mas acierto anotador y el que menos puntos encaja. "Está todo dicho con eso. El que imponga su ley tendrá mucho ganado. Intentaremos hacer las cosas que nos salen bien lo mejor posible. Cuando hemos perdido es cuando hemos dejado de ser fieles a nuestro estilo, así que trataremos de ser fieles a nuestras cosas", apunta Mumbrú.

El técnico de los 'hombres de negro' no ha querido dar importancia al hecho de que con ninguno de los tres árbitros designados para la final haya ganado esta temporada. "Es una anécdota. Sin más. Está siendo un buen arbitraje en general el que nos estamos encontrando y seguro que será un buen arbitraje el sábado en la final", dice el entrenador bilbaíno.

La final llegaría con un doble premio, el factor cancha en los play offs. "Ganar la copa para la afición, para Bilbao, para nosotros mismo incluso, sería muy bonito después de un año tan convulso como el del año pasado. Además de que el que gane saldrá reforzado, al menos para los cuartos de final de los 'play offs' te da el factor cancha ya seguro. Este premio se ha quedado corto ahora porque luego en la F4 no tienes la ventaja de cancha", apunta Alex Mumbrú.

Sobre el rival, el Betis, el técnico de Bilbao Basket tiene claro que es un equipo absolutamente sólido. "Tiene un grandísimo equipo. Con cuatro pívots que compiten entre ellos por minutos, con dos bases que brillaron el año pasado en la liga LEB Oro, y un gran alero como Brophle. Una enorme plantilla pero que no es invencible", concluye.