En Tenerife, otra final por la permanencia

El Córdoba se juega media temporada en el partido del sábado en Tenerife. No vale otra cosa que no sea ganar. Una derrota complicaría las cosas de una manera, si no irreversible, sí muy complicada. La distancia de siete puntos con la zona de permanencia aún es salvable, pero no se pueden seguir dejando pasar jornadas.

El equipo ha sumado solo un punto de los últimos quince posibles, lo que deja también a Curro Torres en una delicada situación. Es más, si el Córdoba no gana, el entrenador podría ser cesado.

La concentración de Jerez ha dejado imágenes de seriedad, de trabajo y de esperanza en que la situación se pueda revertir. Torres ha podido trabajar e integrar a los siete nuevos jugadores, que ya este sábado tendrán un papel importante en el once.

Hay tres bajas seguras: Carlos Abad se lo perderá por la cláusula del miedo impuesta por el Tenerife; Piovaccari por lesión y Quezada por sanción, lo que implica el debut de Alex Menéndez en el lateral izquierdo.

Está por ver si Chus Herrero será titular en ese sistema de tres centrales impuesto por Torres y por el que seguirá apostando en el Rodríguez López.