Natxo medita el sistema

Natxo González sigue dándole vueltas al plan de partido para Granada. El técnico ha trabajado hoy con un 4-1-4-1, a diferencia del doble pivote de los últimos días. Ha sido durante una sesión en la que han causado baja por lesión Carlos Fernández, Pedro Sánchez, Vicente y Krohn-Dehli. Natxo González ha echado mano de los fabrilistas Abeledo y Segado para el ensayo de esta mañana.

Durante la sesión de hoy el preparador vitoriano ha probado con un once compuesto por Dani Giménez en portería, con Bóveda, Duarte, Pablo Marí y Saúl en defensa, Álex Bergantiños por delante de ellos; una línea de cuatro con Edu Expósito y Mosquera por dentro, con Borja Valle y Fede Cartabia en las bandas y Quique como referencia en punta.

Quique no se obsesiona por no marcar

En tres meses solo ha conseguido anotar un gol. Fue de penalti ante el Zaragoza. Riazor lo mira con lupa, pero el máximo goleador del equipo no se obesiona por su mala racha de cara a portería. "No estoy marcando goles. Pero sigo tranquilo y trabajando igual. Más si cabe. Hay que mantener el equilibrio. Cuando las cosas salen, perfecto. Pero cuando no salen, también". explicó el delantero pucelano. Quique González dio la cara este jueves ante los medios de comunicación. Considera que la gente le está dando demasiadas vueltas a sus malos números.

El ariete del Depor apunta a titular ante el Granada. Esta vez, parece que en punta, y no en banda como el sábado psado. El jugador cree que ésta se trata de una "semana para ganar y dar otro golpe en la mesa como ya hicimos en Gijón". Afirma que en la caseta existen "muchas ganas, tras el empate que tuvimos en casa. Ganas de ganar, de conseguir los 3 puntos y de hacer un buen partido. Así iremos a Granada", sentencia. Para él, será un duelo especial, porque se enfrenta a uno de sus ex equipos.