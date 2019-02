Yacine Qasmi: "Llego al Elche C.F. en el mejor momento de mi carrera"

El nuevo delantero del Elche C.F. Yacine Qasmi, de 28 años, no ha ocultado su enorme ilusión ante la oportunidad que le brinda la entidad franjiverde de debutar en Segunda, en la Liga de Fútbol Profesional.

El franco-marroquí ha firmado hasta el 30 de junio de 2021 y otra temporada opcional en función de distintas variables que se han reflejado en su contrato. Yacine ha comentado que "llego al Elche en el mejor momento de mi carrera. He tenido alguna campaña en la que anoté menos goles, pero ahora tengo más experiencia".

Qasmi estuvo acompañado en su presentación por el director deportivo, Jorge Cordero, y por uno de sus agentes, el ilicitano Raúl Sánchez, que está ejerciendo de cicerone del jugador desde su llegada. El ex del Melilla dijo que "se lo dedico a mis padres que me han apoyado tanto. Les he hablado maravillas del estadio y del Club. Espero que viajen a Elche la semana que viene. Esto es otro mundo y te sientes más futbolista".