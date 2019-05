El fuego cruzado entre PP y Compostela Aberta calienta la precampaña

La situación de crispación política que se vive a nivel estatal se instala también en Galicia, con lo que parece ser una campaña dura del PP enfocada a las elecciones municipales. Los conservadores ponen en la diana a los gobiernos de las mareas en la provincia de A Coruña. Las acusaciones de trato de favor lanzadas por los populares han desatado un duro enfrentamiento entre Compostela Aberta y el Partido Popular que ha entrado ya en el terreno personal.

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, considera que todo responde a una estrategia de la dirección gallega del PP, quien estaría detrás de las denuncias sobre contratos concedidos a empresas de familiares y amigos del gobierno compostelano. Martiño Noriega habla de una campaña de difamación contra los ejecutivos de Compostela Aberta y Marea Atlántica. El candidato a la reelección ha arremetido contra el portavoz conservador en la ciudad y contrincante en la carrera a las municipales, Agustín Hernández, quien en las últimas horas lo acusó de haberlo amenazado en su despacho. Noriega niega los hechos y califica el carácter de Hernández de "colérico".

La polémica ha traspasado el escenario local y a ella se ha referido también el vicepresidente de la Xunta. Alfonso Rueda reconoce que no hay grandes diferencias entre la adjudicación de contratos menores a familiares y amigos y el nombramiento de altos cargos ocupados por familiares de responsables políticos. Es el caso, por ejemplo, de la gerenta del área sanitaria de Santiago, Eloína Núñez, prima de Feijóo. Para Rueda, la diferencia fundamental no está en el procedimiento, sino en la reacción que han provocado estas denuncias. El vicepresidente critica la respuesta "furibunda" de las mareas y echa en falta más datos que demuestren que no hubo trato de favor. "Si está todo bien y no hay ningún problema", ha argumentado, no se entiende esa reacción. Contrapone esta situación a la vivida con el nombramiento de Eloína Núñez: "nadie se puso nerviosísimo cuando salió ese tema, en cambio las mareas se ponen nerviosísimas y empiezan a descalificar", ha dicho. Rueda considera que las cosas deben estar "claras, afecten a quien afecten".