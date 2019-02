La Xunta aprueba una declaración institucional contra el Gobierno

La Xunta arremete con la forma en que el Gobierno está llevando el conflicto catalán. El Consello ha aprobado una declaración institucional en la que critica a Sánchez por ceder ante el independentismo y en la que muestra su rechazo a la figura del relator. El gobierno gallego se sube así al carro del agravio colectivo que ha provocado esta decisión. El vicepresidente de la Xunta y presidente del PP en la provincia de Pontevedra, Alfonso Rueda, asegura que la manifestación convocada para este domingo en Madrid contará con la representación de los populares gallegos.

El texto también acusa al ejecutivo central de "menoscabar" la autonomía gallega con la adopción de la figura del relator para la mesa de partidos en la negociación con la Generalitat. Para el gobierno gallego, se trata "un paso más de la cadena de concesiones" de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. El presidente, añaden, se ha convertido en cómplice. La Xunta achaca la postura del ejecutivo socialista a la necesidad de aprobar los presupuestos, un intento de "resistir" en el poder.

"Galicia no es ni será espectadora de un rosario de cesiones", añade esta declaración. La Xunta añade que no se quedará callada, aunque no clara qué tipo de medidas piensa adoptar. El vicepresidente, Alfonso Rueda, considera que no tiene sentido comparar la actual gestión del conflicto catalán con las negociaciones entre el Gobierno de Aznar y ETA.