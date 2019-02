Roberto Moreno sustituirá a Francisco Palacios en la Diputación

Roberto Moreno, actual concejal de Hacienda, Desarrollo Local, Empleo y Turismo en el Ayuntamiento de Torres por el Partido Popular, relevará en el pleno de la Diputación de Jaén a Francisco Palacios, que deja el puesto en el ente provincial tras tomar posesión como parlamentario andaluz para sustituir allí, a su vez, a la nueva delegada de la Junta en Andalucía, Maribel Lozano.

El torreño era el diputado suplente y será el siguiente en formar parte del grupo popular en la administración provincial. Concretamente, ahora primero el Pleno deberá tomar conocimiento en la próxima sesión que celebre de la renuncia de Francisco Palacios al cargo y después, en la siguiente sesión, será cuando Moreno tome posesión. Así, si no hubiera ningún pleno extraordinario, el concejal de Torres no tomaría posesión hasta marzo, ya que hasta el pleno anterior de febrero Palacios no dejaría su puesto.

Roberto Moreno nació en Torres el 10 de julio de 1985 y desde 2004 es afiliado de Nuevas Generaciones del Partido Popular, organización de la que ha sido presidente local en Torres y máximo responsable provincial desde 2009 hasta el 25 de noviembre de 2017, cuando fue sustituido por Ana González. Además ha desempeñado distintos cargos a nivel regional en la organización juvenil y en el Comité Ejecutivo Nacional. En Torres es concejal desde el año 2011 y es, además de concejal, teniente de alcaldía.