Mientras nadie alce la voz

Desde tiempos inmemoriales en el fútbol se hace lo que quiere en lo que ha vinculación contractual se refiere, ya sea con los jugadores y/o los entrenadores y es una cuestión que debería regularse. Muchos casos para poner como ejemplos, no vamos a irnos lejos. A principios de temporada en el Xerez Club Deportivo se decidió cesar a Juan Pedro Ramos y Julio Pineda, ahora se ha decidido cesar a Masegosa en el Xerez Deportivo Fútbol Club y punto y aparte merece el caso de Rafael Escobar en Los Barrios.

En el primero de los casos se llegó a un acuerdo con Ramos de manera fácil, perdonando este una parte de lo que se le adeudaba no así con su segundo, Julio Pineda, al que según se pudo leer le pudieron las presiones para que firmara el finiquito pagándole una cantidad y dejando de cobrar otra a sabiendas que ya llevaban arrastrando una deuda a su favor de la temporada anterior. Llega ahora el caso de Masegosa, tras ascender al club a Tercera división y quedándole esta y otra campaña de contrato se decide no contar con sus servicios al frente del equipo y, también según lo que he podido leer y que no he contrastado, exige lo que firmó, es decir, cobrar la totalidad de su contrato. Y para finalizar el hasta hace unos días entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, Rafael Escobar, cuya temporada no ha pasado inadvertida para nadie, su equipo es cuarto en la clasificación, y al que una oferta desde Gibraltar ha hecho que de manera unilateral rompa su contrato con el equipo con lo que ello significa.

No voy a dejar de ver, como es lógico, que cada uno mira por sus intereses, unos por tema económico y otros por mejorar y aprovechar la oportunidad que le brinda el fútbol pero creo firmemente que se deben de regular los contratos creando un “compromiso indefinido” y me explico. Si un club decide rescindir con un jugador y/o entrenador por malo rendimiento deportivo debería cobrar hasta el momento que estuvo en el club, de igual manera si a un jugador/entrenador decide abandonar el club por mejora laboral debería de cobrar hasta ese mismo instante y estableciendo unas cláusulas en las que el club de procedencia recibiera una cantidad a cambio. Lo que no puede ser es el cachondeo que hay actualmente aunque todos sabemos que está todo inventado y que todos ganan en un momento determinado sobretodo en el fútbol modesto donde se hace lo que se quiere mientras nadie alce la voz.