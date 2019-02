"La presión no me importa, convivo con ella, pero quiero que lo hagan mis jugadores"

Rafael Coca y Edu Villegas presentaron este jueves a Andrés García Tébar como nuevo entrenador del Xerez DFC. El presidente de la entidad tuvo en principio palabras de “agradecimiento” a Pepe Masegosa, “porque su comportamiento ha sido ejemplar”. Luego le deseó toda la suerte del mundo al nuevo entrenador “porque será también nuestra suerte”.

Edu Villegas desveló que “conozco a Andrés porque nos hemos enfrentado en numerosas ocasiones cuando jugábamos en equipos importantes y en liguillas. Siendo jugador, seguí los pasos de este entrenador porque me motivaba seguirlo. Es un técnico con muy buenos resultados, el año pasado cogió al Jaén en una situación calcada a esta, con la diferencia que en lugar de quedar 15 jornadas quedaban 11 y estaba a siete del play off y lo metió en liguilla. Tiene un gran palmarés y el perfil idóneo para este club”.

Andrés García Tébar, en sus primeras declaraciones como entrenador del Xerez DFC, agradeció la confianza que han depositado en él, “porque en esta profesión el hecho de poder trabajar y estar en activo ya es importante, pero hacerlo en un club como este es para estar encantado e ilusionado. Ahora mismo soy la persona más feliz del mundo”.

El albaceteño señaló que “las categorías son importantes, pero yo prefiero coger equipos como este en Tercera que otros de Segunda B, porque la posibilidad de crecimiento que puedes tener aquí no la tendrías en otro lado”.

Sabe que llega a un club con mucha presión por los resultados, “pero bendita presión, porque cuando la hay es porque estás luchando por algo. Lo que no me gustaría es que no estuvierais vosotros y que hubiera sólo cien aficionados. A mí la presión no le importa, convivo con ella, lo que quiero es que mis jugadores también lo hagan. Hay que entender que el entorno y las instalaciones que tenemos están muy por encima de los resultados que se están consiguiendo”.

El nuevo entrenador xerecista cree que “estos números del equipo no son normales, marcamos muy pocos goles, somos el tercer o cuarto equipo que menos goles hace, el problema está por lo tanto detectado y eso lo tenemos que mejorar”.

García Tébar en sus reflexiones en una concurrida sala de prensa de Chapín, subraya que “tenemos en esta categoría una ventaja sobre el resto, más aficionados que los demás, tenemos 3.000 personas que nos siguen. El domingo tenemos un partido tremendamente importante, no será una final y a los aficionados les pido escuchar a Chapín y que mis futbolistas tuvieran la ayuda del público, porque así seremos fuertes”