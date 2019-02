Jándalo vuelve a adjudicarse la gestión de las guarderías municipales

Adjudicado el servicio de las Escuelas Infantiles de Linares a la empresa cooperativa Jándalo, la que actualmente se encargaba de su gestión, pero en los últimos años sin contrato. Años atrás expiró, sin embargo, se prolongó la actividad hasta una nueva licitación. En 2017 se inició un proceso que, tras no cumplir con los requisitos las empresas presentadas, se repitió. No sin antes pasar por un periodo inestable sus trabajadores al no cobrar varias mensualidades por parte del ayuntamiento. Ya en septiembre de 2018 se dio luz verde a una nueva licitación por un valor de 5.282.361 euros, que ha quedado ya cerrado.

Entre los requisitos y obligaciones para optar a las tres guarderías en cuestión (Arrayanes, La Paz y Estación de Almería), destacaba "mantener abierta al menos una de ellas durante el mes de agosto, así como adaptarse a las normas en cuanto al catering que exige el pliego de condiciones".

Finalmente, la empresa ganadora, de las cuatro presentadas al concurso público, ha sido Jándalo para los próximos tres años, renovable por dos más. Ahora está en proceso de entrega de documentación.