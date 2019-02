Un colegio público demanda a la Comunidad tras cuatro años en obras

La lista de incumplimientos que relatan el recurso de alzada que estas familias han presentado ya ante la consejería de educación, y al que hemos tenido acceso, es interminable. Desde 2015, cuando comenzaron las obras para construir el CEIP Miguel de Cervantes, en Getafe, no hay aulas suficientes (hay cuatro grupos de alumnos de primero de infantil que van cada día a otro centro porque no hay sitio para ellos), música y religión se han dado en los pasillos donde se atiende también a los alumnos con necesidades educativas especiales o se dan las clases de apoyo. En ese pasillo también está la mesa de trabajo de la orientadora del colegio. No hay gimnasio, ni pista polideportiva, ni biblioteca. Estas instalaciones se están construyendo pero con mucha demora. La Comunidad prometió tenerlas listas al inicio de curso, después les dijo que en enero y ahora esperan que puedan terminarlo en junio. Aún así, quedaría una fase más el curso que viene para completar las obras.

Y no es solo lo que falta y está en proceso de construcción, las familias denuncian lo que ha supuesto para sus hijos e hijas convivir en estos últimos tres cursos con obras en su centro. "Los niños conviven con ruidos, polvo, maquinaria trabajando a pocos metros de ellos", explica Javier Torres, uno de los portavoces del AMPA del centro: "La zona útil del colegio está rodeada de obras por todas partes, se han colocado vinilos opacos en las ventanas de clase y las vallas ya han generado accidentes con los niños".

En su recurso de alzada, estas familias exigen a la Comunidad de Madrid que cumpla de una vez por todas con los requisitos mínimos que marca la ley y piden, además, una indemnización tanto a alumnos como a profesores, por estos años de molestias y de incumplimientos reiterados. Este jueves, las familias han convocado a los medios para dar los detalles de esta demanda y para firmar con los grupos políticos un manifiesto de adhesión a sus reivindicaciones. PSOE, Ahora Getafe e Izquierda Unida han confirmado que apoyarán el recurso. PP y Ciudadanos no van a estampar su firma en ese manifiesto. En el caso del partido naranja, según explica Javier Torres, han cambiado de idea ya que en un primer momento sí estaban a favor, porque en ese escrito se recoge una petición expresa a la Comunidad para que deje de construir los centros educativos por fases.