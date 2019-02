Los vecinos no se creen los datos del Emblema: "son medias y queremos los datos individualizados"

Llevaban meses esperando los resultados del estudio epidemiológico, y los preliminares no convencen a los vecinos. Denuncian que los datos recogen medias aritméticas, no datos individualizados, y el estudio no recoge los resultados de uno de los tres componentes analizados, el arsénico. Juan Francisco Ortuño, portavoz de la Plataforma de afectados por metales pesados, dice que se han salido de la reunión con los expertos que han presentado los datos porque se les está tomando el pelo.

Los vecinos dicen que no están pidiendo nada raro, sino pedir un entorno descontaminado tras más de tres décadas de inactividad minera.

Esta Plataforma se va a integrar en una plataforma nacional de poblaciones afectadas por entornos mineros a cielo abierto, que se va a constituir a mitad de mes en Galicia.