La #tuithistoria de Javier Ruiz

Potencia

Anda como dando saltos. Intenta rememorar cuando se sintió así por última vez. Probablemente nunca. Todo es nuevo, todo lo mira con ojos de niño, todo es emocionante. En definitiva, nada le aburre porque la bruma y el tedio de las cosas repetidas todavía no le ha ahogado. Le oigo explicar a la cafetera que "es su primer día en este trabajo".

Hasta ahora, tras años estudiando, ningún trabajo de los que había desempeñado era de lo suyo. Por eso, hoy, todo lo que hace lo gobierna la ilusión, el entusiasmo. Ojalá pudieramos sentirnos así toda la vida, le dice uno que sabe, ojalá tuvieramos trabajos que disfrutar.

Me lo he cruzado estos días varias veces por la calle. Creo que desayunamos en lugares cercanos y su trabajo está de camino al mío. Me gusta verle caminar deprisa. Con calor aunque haga frío estos días. Dirigíéndose rápido a los sitios, con un gran valor, como cuando subes por primera vez una montaña y el hielo y la nieve no te dan frío porque sólo piensas en subir, en ver el cielo desde el pico. Los que hayan escalado alguna vez me entenderán, seguro.

Mi primer día en el trabajo casi no lo recuerdo. Sólo recuerdo los nervios y que me senté en una silla a observar como la gente andaba de un lado al otro. Si recuerdo la primera vez que salí por la puerta de aquel trabajo. Pensé: Voy a pasar aquí más tiempo que en mi propia casa, y sentí cierto vértigo.

A este joven, que acaba de empezar, y al que me cruzo todas las mañanas, no le noto el vértigo. Solo le veo potencia. Ojalá no lo sienta nunca. Suerte, desconocido.

Javier Ruiz