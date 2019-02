Cerca de la mitad de las pymes murcianas dice que aumentará sus ventas este año

El 42,5 por ciento de las pequeñas y medianas empresas de la Región (pymes) esperan que sus ventas se incrementen este año. El dato, extraído del 'Informe de la PYME de la Región de Murcia 2018', realizado por el Observatorio Económico de la Pyme de la Región, revela unas expectativas positivas para estas empresas, aunque la mayoría, un 53,2 por ciento se decantan por la estabilidad y solo un 4,4 por ciento piensa que las ventas irán a peor este año.

En cuanto a las expectativas de empleo, el informe refleja un 72,2 por ciento de las empresas se decantan por la estabilidad laboral, creando un saldo positivo de 19,8 puntos, esto es, la diferencia entre las compañías que esperan un aumento de puestos de trabajo y las que creen lo contrario.

Por otro lado, el 32,1 por ciento de las empresas encuestadas declaran estar internacionalizadas, porcentaje ligeramente inferior al de la muestra nacional, que es de un 32,5 por ciento. Sin embargo, el 29,6 por ciento de las empresas de la Región ha facturado más del 50 por ciento al exterior, un porcentaje que baja al 25,5% en España.

Respecto al grado de digitalización, un 80,6 por ciento de las pymes regionales disponen de página web, pero solo el 18,7 por ciento utiliza plataformas e-commerce.

En 2018, las pymes murcianas tuvieron una actividad innovadora inferior a la media nacional, aunque las que han realizado innovaciones lo han hecho con una mayor intensidad.

En cuanto a la innovación en productos, el 70,2% de estas empresas realizaron cambios o mejoras en productos o servicios con una intensidad de 4,39, frente al 75,4 por ciento a nivel nacional.

Los datos muestran que las empresas de la Región han experimentado una evolución más favorable de las condiciones de su financiación que las nacionales. El 32,9% ha intentado acceder a líneas de financiación de entidades de crédito, frente al 34,2% en España, el 37,3 por ciento no ha accedido porque se autofinancia y el 29,8 por ciento no lo necesita al no estar haciendo inversiones.