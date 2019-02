El día del Palentino Ausente se celebra, desde hace unos cuantos años, en el mes de septiembre dentro de las fiestas de San Antolín. El acto trata de rendir tributo a todos los palentinos que tuvieron que hacer las maletas para encontrar un futuro profesional y económico.

A mí me parece que no es el momento adecuado, tendría que ser el 2 de febrero, ya que es el día en que, de facto, más se nota la ausencia de gente en la ciudad. Basta con dar un paseo por las calles de Palencia para comprobar que hay menos público que en un domingo cualquiera. Cuenta la leyenda que ese día es más fácil encontrarte con un palentino en el Corte Inglés de Valladolid que en la Calle Mayor. Es más, ya hay publicidad de centros comerciales de la citada ciudad que invitan, sin ningún rubor, a que pasemos la festividad en sus establecimientos.

Esto es así porque sólo se planifican actividades institucionales,un mercado y una degustación de productos de matanza.Pobre programa que hace que resulte más atractivo poder acercarte a comprar en las rebajas de los grandes comercios de nuestra capital vecina. Eso sí, los políticos y la hostelería se quejan de que huyan los palentinos. La solución sería proyectar un conjunto de actos, a lo largo de varios días, para crear ambiente y favorecer la llegada de forasteros.

Enlazando con esto, también me quiero referir a la ofrenda que el Alcalde realizó a la patrona de la ciudad. No creo que sea el lugar adecuado para realizar un mitin político ni para que el máximo representante de Palencia haga una loa del trabajo de la corporación, olvidándose de que hay vida más allá del Ayuntamiento. Pienso que una celebración religiosa hay que respetarla y no se puede utilizar para intereses personales o para pedir a la Virgen que nos resuelva los problemas. Aquí viene muy bien el dicho de “a Dios rogando y con el mazo dando”. Traducido: más trabajo, más esfuerzo y más ideas que acompañen a las oraciones; eso sí que es una ofrenda.

Por cierto señor Alcalde, los datos de empleo que arroja la EPA o el INEM o la Seguridad Social son muy preocupantes:es verdad que ha bajado el número de inscritos en la lista del paro, pero no por que se haya creado empleo, sino porque hay menos gente en edad de trabajar. Muy mala noticia por lo que no es aconsejable sacar pecho. Ahí sí que hay que dar duro y fuerte con el mazo, para que se hagan realidad nuestros rezos.