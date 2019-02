Para Domínguez la participación en la huelga apenas ha aumentado

Segunda jornada de huelga médica, en cifras, similar a la del pasado día 30 de enero, pero con un ligero aumento de participación. Fernando Domínguez, consejero de Salud, asegura que: “ha habido un índice de participación general del 14%. 32 profesionales más de un total de 1884 personas que estaban en el turno de mañana”.

Aumento de participación que el consejero de salud califica de “insignificante”. “El aumento es tan ligero que no es significativo. Estamos hablando de 30 profesionales en el turno de mañana que es donde más se puede notar. Yo diría en líneas generales que se mantiene la participación”, añadía Domínguez.

Datos que parecen avalar los pacientes. No se ven afectados por el parón médico. “Nos hemos enterado de que hoy había huelga pero a nosotros no nos ha afectado nada”. “No sabía que había huelga”. “Teníamos cita ahora, y no hemos tenido que esperar nada”. Han asegurado diferentes pacientes del centro de salud de San Juan, en Pamplona, a los micrófonos de la SER.

La huelga sigue convocada para cada jueves del mes de febrero. Domínguez afirma que su mano sigue tendida al Sindicato Médico de Navarra para negociar, con la condición de que desconvoquen la huelga.