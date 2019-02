Osasuna a por el liderato en Gijón

Prueba de fuego para Osasuna en Gijón ante el Sporting, con el objetivo de sumar su cuarta victoria consecutiva y romper la mala racha en El Molinón, donde hace casi 33 años que no gana en Liga. Enfrente un Sporting que busca reengancharse a la zona de promoción con las bajas de Babin y Carmona para lograr su segunda victoria consecutiva.

Jagoba Arrasate cuenta con todos sus jugadores disponibles para el choque, excepto el defensa Lillo, por enfermedad y deja fuera de la convocatoria una semana más por decisión técnica al guardameta Juan Pérez y a Miguel Olavide. Con el objetivo de mantener la solidez defensiva clave en las tres últimas victorias consecutivas en las que no han encajado ningún gol . Osasuna, además, tiene el reto de continuar mejorando los números como visitante, su asignatura pendiente aunque suma dos victorias en las últimas tres jornadas lejos del Sadar.

El duelo también medirá, en cierto modo, las opciones del conjunto rojillo de afianzarse en la parte alta de la clasificación, tras imponerse el pasado domingo a un rival directo, el Granada, y alcanzado los 44 puntos, a uno del actual líder de la categoría, el Albacete tras hacer la liga oficial la expulsión del Reus. Jagoba Arrasate espera un choque "complicado, abierto y de mucho ritmo" frente a un Sporting de Gijón "potente", que tratará de "jugar mucho tiempo" en campo contrario y "someter al rival".

Por parte del Sporting, el partido supondrá el debut en el Molinón de los fichajes llegados en las últimas horas del mercado de invierno, Aitor García y Álex Alegría, que ya debutaron la pasada jornada en el campo del Extremadura, e Ivi López. El técnico rojiblanco, José Alberto, no podrá contar con dos de los jugadores que más minutos llevan esta temporada, el central Babin y el centrocampista Carmona, ambos sancionados con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas, lo que abre varias alternativas ya que el técnico cuenta con diferentes opciones en las dos posiciones.

Esta circunstancia abre la duda de quién será su sustituto, ya que Álex Pérez, el otro central del primer equipo, apenas ha contado para José Alberto, mientras que la otra opción, Carlos Cordero, es más un lateral que un central aunque en el filial alternó las dos posiciones. Por su parte, Carmona está teniendo una temporada más irregular pero es de los que más minutos lleva e incluso es el segundo goleador del equipo con seis tantos. Para sustituirle, José Alberto tiene varias opciones con Álvaro Jiménez, que hoy no concluyó el entrenamiento, y el recién llegado Ivi López como las principales.

El técnico rojiblanco no quiso desvelar sus planes para recibir al Osasuna, pero no descartó jugar con dos delanteros, lo que supondría la entrada de Álex Alegría por el sancionado Carmona. Aitor Garcia parece fijo en el equipo inicial, ya que viene a paliar una de las demandas de José Alberto como es la de un hombre de banda con desborde y llegada, máxime en los partidos en campo propio en los que el Sporting no quiere ceder más puntos tras lo malos resultados encajados ante Zaragoza y Deportivo de La Coruña.

- Alineaciones probables:

Sporting: Mariño, Geraldes, Peybernes, Álex Pérez, Canella, Cristian Salvador, Hernán Santana, Álvaro Jiménez o Ivi López, Nacho Méndez, Aitor García y Djurdjevic.

Osasuna: Rubén Martínez; Nacho Vidal, David García, Unai García, Clerc; Oier, Fran Mérida; Rubén García, Roberto Torres, Kike Barja y Brandon.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité Valenciano).

Estadio: El Molinón.

Hora: 21.00