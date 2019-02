La sala Kubo Kutxa acoge los 50 años de trayectoria de la artista Carmen Calvo

A través de más de 60 piezas, entre pinturas, fotografías, esculturas, collages, montajes y libros intervenidos, la exposición 'Matar al sueño (1969-2019)' de la Sala Kubo Kutxa del Kursaal repasa más de medio siglo de trayectoria de la artista Carmen Calvo. Una muestra que sumerge al espectador en el particular y comprometido universo de la artista valenciana, en el que los collages, sumas e intervenciones son los principales protagonistas.

En esta ocasión, la sala Kubo Kutxa acoge este completo recorrido por la obra de Calvo en la que se puede encontrar desde fotografías y cuadros hasta un gran cubo, de cuatro por cuatro metros, que acoge decenas de objetos colgantes que se multiplican a través de un juego de espejos. “Sorprende el esfuerzo físico que una mujer ha sido capaz de desplegar en esta obra”, ha señalado Alfonso de la Torre, comisario de la muestra, quien está vinculado desde hace años a Calvo y que defiende el “impoluto rigor” de la artista valenciana.

En otro de los espacios de la sala, se muestran algunos de los trabajos fotográficos más recientes de Calvo, mientras que el 'globo terráqueo' titulado 'Et pourlèche la face ronde' o las pizarras de la obra 'Sin título', 1996-1997 ocupan el lugar central.

Carmen Calvo ya ha expuesto sus trabajos en algunos de los principales museos y colecciones particulares del país, de donde proceden buena parte de las piezas que se pueden contemplar en esta exposición. “El origen de la concepción de una obra, tiene que haber un guion y para mí, siempre es el dibujo. No me invade el objeto, yo invado al objeto”, ha explicado la artista, “mi obra está hecha para no dejar indiferente a nadie, aunque no guste, siempre hay un público al que puedo dirigirme”.

Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 5 de mayo, y cada sábado ofrecerá y visitas guiadas y diferentes talleres infantiles.