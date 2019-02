Entregadas 138.000 firmas para que el Aita Mari pueda zarpar hacia el Mediterráneo

Proactiva Open Arms y Salvamento Marítimo Humanitario han recogido más de 138.000 firmas para solicitar que se les devuelva el permiso de navegación, para que sus barcos de rescate puedan zarpar y retomar sus labores de rescate en el Mediterráneo.

Las ONGs han entregado las firmas este jueves en el Congreso de los Diputados, con la intención de que el Gobierno de Pedro Sánchez "deje de impedir" que sus barcos, el 'Open Arms' y el 'Aita Mari', realicen sus labores de rescate humanitario en el Mediterráneo, al que definen como "la ruta más mortífera del mundo".

Por su parte, Daniel Rivas, portavoz de Salvamento Marítimo Humanitario, ha asegurado que "estas firmas son la prueba de que la sociedad española no quiere dejar de mirar lo que se está haciendo en el Mediterraneo, no quiere que nadie se ahogue por las decisiones de unos pocos políticos en Europa", y ha recordado que "puede que los políticos consigan que no haya testigos en el agua", pero que ellos serán "testigos en las costas que seguirán luchando".

Asimismo, ambas instituciones recuerdan que a día de hoy, no hay ningún barco de rescate operando en el Mediterráneo Central, donde se registran al menos 6 muertos al día.