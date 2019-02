Fomento desautoriza al PSOE cántabro y respalda la construcción de los espigones

"Queremos que paren este ataque a nuestra bahía y al medio ambiente". Son declaraciones del líder socialista en Santander, Pedro Casares, a finales del pasado mes de abril, cuando acusaba al Partido Popular de idear la construcción de varios espigones en las playas de Santander para evitar que los azotes de la bahía se llevasen más arena de las playas.

Además, en una reunión con representantes de la Plataforma contra estas escolleras, el delegado del Gobierno compartió con ellos "la preocupación" sobre los daños medioambientales, paisajísticos y arqueológicos que los trabajos pueden producir. Incluso se felicitó cuando el propio ministerio paralizaba, antes de verano, toda obra puesta en marcha.

Sin embargo, varios meses después, ha sido su propia formación, concretamente el ministerio de Fomento, quien ha desautorizado las reivindicaciones de los principales líderes socialistas en la comunidad. Y lo hace a través de un informe tajante del CEDEX: los rellenos de arena "no son sostenibles en el tiempo". Un documento que hace también un balance de la pérdida de arena y las aportaciones realizadas a lo largo de los años y dice que "no hay capacidad para poder compensar la pérdida de arena" y que "no es sostenible" realizar rellenos a lo largo del tiempo.

Asimismo, el CEDEX también apunta las afecciones que, a corto y medio-largo plazo, tendría no concluir las obras de los dos espigones.

Además, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha dado un plazo de 10 días para que, a la vista del informe del CEDEX, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Cantabria le trasladen "su postura oficial" sobre si quieren continuar o no con la construcción de los diques. Sin embargo, fuentes del ejecutivo consultadas por la SER ya adelantan que "las obras continuarán".

El Ayuntamiento, "satisfecho"

Igual ha enfatizado que, como no podía ser de otra manera, el Consistorio ha anunciado en ese mismo momento que hoy mismo cursará su petición de que se concluya la obra y, según ha dicho, el consejero Jesús Oria ha indicado que trasladará el informe al Consejo de Gobierno para que emita su postura que, además, "seguro que podrá estar antes" del plazo de 10 días.

En este sentido, la alcaldesa de Santander ha señalado que, con este informe, "no hay ninguna duda y ningún pero" para que se continúen las obras de los espigones, que llevan paradas desde antes de verano, "por lo que no entenderíamos que el Gobierno pidiese otra cosa que no fuese hacer la obra".

En cuanto a la postura del secretario de Estado de Medio Ambiente, Igual ha asegurado que, en la reunión, Morán "no ha dado ninguna razón para no continuar con la obra y sí ha dado muchas razones, que están en el informe, para seguir con ella" y, en palabras textuales, ha dicho que, "si Santander quiere seguir contando con playa, no tiene más alternativa que la consecución de la obra".

"Por eso estamos contentos, porque no ha habido ninguna declaración en boca del secretario de Estado que nos de una razón para no continuar con la obra y las declaraciones de todas las partes han sido para continuar porque, además, los informes técnicos así lo dicen", ha añadido.