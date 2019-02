El oficio de traducir y la literatura infantil, ejes de los III Encuentros en torno al libro

La tercera edición de Inéditas, los encuentros en torno al libro, organizados por Ediciones La uÑa RoTa con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, reflexionará sobre la importancia de la lectura en la sociedad actual.

Los promotores del encuentro cuestionan si en este país no se lee porque no se escribe o si, por el contrario, no se escribe porque no se lee. Concluyen que “ahora se escribe mucho y se lee menos; entonces ¿para qué se publica? ¿y qué papel juega la lectura en la educación?”.

Sobre estas preguntas, los III Encuentros en torno al libro se desarrollarán en dos jornadas, el 8 y 9 de febrero. Cada una de ellas girará alrededor de un eje temático. La primera, de los diferentes oficios que entran en juego en la elaboración de un libro. Comenzará con la conferencia Ejercicios de lectura a cargo del filósofo y antropólogo Tomás Pollán, y continuará con una conversación con Juan de Sola, Premio Ángel Crespo de Traducción 2018, sobre el oficio del traductor.

La jornada del sábado estará dedicada a la literatura infantil y juvenil. Las fundadoras de la editorial Wonder Ponder, Ellen Duthie y Raquel Martínez Uña, explicarán en una mesa redonda en qué consiste su proyecto de filosofía visual para niños, con la finalidad de acercar a los lectores más jóvenes la filosofía de una forma divertida y atractiva. Además, intentarán descubrir qué espacio queda para la literatura en el ámbito literario infantil.

Posteriormente, las profesoras Mercedes Brugarolas y Raquel López Royo analizarán si se puede fomentar la lectura entre los más jóvenes y presentarán algunas iniciativas para propiciar este hábito en niños y adolescentes. Brugarolas es además responsable de la sección de literatura infantil y juvenil de la librería Letras Corsarias de Salamanca, que recibió el Premio Nacional de Fomento de la Lectura en 2016. Y López Royo, por su parte, es también editora y gestora de proyectos culturales vinculados con la educación y la lectura.

Con entrada libre hasta completar aforo, el viernes 8 de febrero a partir de las 19:30 horas y el sábado 9 de febrero a partir de las 11:00 horas, la Casa de Cultura-Biblioteca Municipal será centro de debate de los III Encuentros en torno al libro “Inéditas” con conversaciones, ideas, reflexiones, controversias y propuestas en torno al libro y la lectura, para “volver a aprender a leer y leer juntos”.