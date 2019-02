Olite quiere mantener las urgencias nocturnas

La alarma se ha vuelto a disparar en Olite, otra vez se pone sobre la mesa el cierre de las urgencias médicas en el centro de salud de la localidad, en esta ocasión a partir de las 8 de la tarde, con el consiguiente enfado vecinal "tenerse que trasladar a Tafalla o a Pamplona no tiene nada bueno para la gente de Olite, ¿qué pasa con quién no tiene coche, con las personas dependientes? aquí hay población suficiente como para contar con este servicio. De todos modos, harán lo que quieran", manifiestan algunas vecinas en el propio centro de atención primaria.

El Servicio Navarro de Salud quiere crear un centro de urgencia comarcal en Tafalla con la demanda UVI móvil y eso supondría contar con un profesional médico y otro de enfermería que ahora cubren Olite. El Ayuntamiento ya ha mostrado su malestar por la pérdida de servicio, señala Andoni Lacarra, alcalde de Olite porque "hay una inmediatez de atención en el centro de salud de la localidad para un alto volumen de población, más todas las que nos visitan y nos van a obligar a ir a Tafalla. Dicen que van a seguir con las atenciones domicilliarias pero yo no me lo creo porque si quieren al personal junto a la uvi movil no se van a mover por cosas menores".

Este mismo viernes el alcalde se va a reunir con el consejero de salud para abordar este asunto.