Palacio de Los Cobos, Ayuntamiento y UNED: "Juntos sumamos"

El Centro Asociado de la UNED en la provincia de Jaén, desde su sede de Úbeda, se posiciona con respecto al preacuerdo entre la Casa Ducal de Medinaceli y el Ayuntamiento de Úbeda. Lo ha hecho mediante un comunicado de prensa, que firma el director del centro Andrés Medina, y en el que recuerdan que "la UNED, desde su creación en 1984, se ha configurado como una entidad educativa y cultural de primer nivel en la ciudad de Úbeda y la provincia. Además de la vertiente de estudios reglados, el Centro Asociado y su sede de Úbeda se han distinguido por una ingente actividad de extensión universitaria y cultural que han contribuido a hacer de la ciudad de Úbeda un foco cultural que irradia su influjo más allá de nuestra provincia. Actividad que se ha visto incrementada en el último lustro".

Desde, prácticamente, sus inicios la sede se encuentra ubicada en la calle Gradas 10, en un edificio que, recuerdan desde la UNED, "si bien cumplía las expectativas y necesidades de funcionamiento de la institución, con el paso del tiempo y las nuevas demandas de la formación universitaria, la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación en el aprendizaje y la apuesta por nuevos enfoques y funciones para la sede de la UNED en Úbeda hacían y hacen, ahora, aún más necesaria una nueva ubicación que permitiera dar respuesta a las necesidades actuales".

El comunicado recoge igualmente que "en el año 1986 se firmó un convenio entre la Fundación Casa Ducal de Medinaceli y el Ayuntamiento de Úbeda para el uso de parte de las dependencias del “Palacio de los Cobos” por la UNED. Tras diversas vicisitudes y después de diferentes procesos de rehabilitación del citado Palacio se llegó a una situación de estancamiento que terminó resolviéndose acudiendo a la vía judicial. En definitiva, que desde la firma de aquel convenio, han transcurrido 33 años en los cuales la UNED no ha podido ir más allá como consecuencia de no disponer de un espacio que permitiera su expansión, al mismo tiempo que la ciudad de Úbeda no ha podido disfrutar de ese magnífico espacio arquitectónico que hubiera redundado en la localidad y en un desarrollo cultural, aún más potente".

Consideran por tanto que el escenario actual "brinda una nueva oportunidad de colaboración y desarrollo, tras las negociaciones en las que ha intervenido como mediador el ubetense Nicolás Berlanga, habiéndose conseguido un principio de acuerdo plasmado en un borrador de convenio, que puede suponer desbloquear el asunto del uso de Palacio de los Cobos y, sobre todo, que permita recuperar la idea largamente acariciada en la ciudad de poder tener un espacio museístico en torno a la escultura del San Juan Bautista niño, dándole al Palacio de los Cobos la finalidad que ya se pretendía en el anterior convenio".

Analizadas "la finalidad del borrador de convenio y las cláusulas y estipulaciones del mismo, creemos que este puede ser la mejor opción para entre ambas partes darle sentido al conjunto arquitectónico de “El Salvador”, Palacio de los Cobos y el Hospital de los Honrados Viejos del Salvador. En una ciudad Patrimonio de la Humanidad, que tanto ha revitalizado dicha distinción, es lógico que se apueste por la rehabilitación y uso de dicho conjunto, convirtiendo dicha aspiración en un proyecto de toda la ciudad".

Concluye el comunicado señalando que "no es momento de personalismos, ni de posturas enquistadas. La negociación, el consenso y los acuerdos son las vías para conseguir el desarrollo de los objetivos patrimoniales, educativos y culturales de la ciudad. Es momento de generosidad y altura de miras para anteponer los intereses de la ciudad por encima de los particulares. Debemos pensar en la ciudad y el modelo de ciudad que queremos legar y que disfruten las generaciones venideras. El borrador de convenio tiene renuncias por ambas partes, Casa Ducal y Ayuntamiento, en pro de alcanzar ese acuerdo. No podemos, ni debemos, demorar más tiempo la resolución sobre el uso y función de este espacio arquitectónico, puesto que Úbeda merece conseguirlo para dotarse de elementos museísticos, educativos y culturales que engrandezcan, aún más, la ciudad".