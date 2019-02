Frente común en contra de la ampliación norte del puerto y el acceso norte

Este jueves hemos conocido que varios colectivos ciudadanos y ecologistas quieren hacer un frente común en contra de la nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del puerto y del proyecto del acceso norte. Advierten del aumento de la contaminación que implica.

Per l'Horta, las plataformas El Litoral per al Poble y València per l'Aire, la Associación de Vecinos de Natzaret y Acció Ecologista-Agró sostienen que la nueva terminal en la ampliación norte y el túnel submarino representarán un inevitable aumento de la contaminación del aire de la ciudad, en especial en los barrios de Natzaret, Cabanyal y el Grau.

Al tránsito de camiones pesados habría que sumar las actividades de las grúas del Puerto, alimentadas con gasóleo, y la ampliación del tránsito de buques de mercancías y cruceros. Son más partidarios de trasladar la actividad a Sagunt. Julio Moltó, portavoz vecinal:

Todo esto el día en el que, a primera hora de la mañana, han estado cerradas para camiones las terminales de contenedores por la convocatoria de una asamblea por parte de la coordinadora de trabajadores del mar, el sindicato mayoritario en la estiba.

A pesar de que la asamblea ha sido multitudinaria, algunos trabajadores han decidido no acudir a ella y seguir en sus puestos de trabajo, por lo que las terminales han abierto sus puertas a los camiones a las 10 de la mañana al poder realizarse en el interior de las mismas trabajos de estiba y desestiba.