Cuando los hijos no hablan con sus padres

La adolescencia es una etapa complicada, tanto para los adolescentes como para quienes «los sufren». Una gran mayoría de padres con hijos adolescentes en casa se quejan de lo mismo: falta de comunicación. Y quizá ahí reside gran parte del error. Los adolescentes están diciendo muchas cosas, el problema es que no sabemos interpretar correctamente lo que comunican con su mirada, sus expresiones faciales, su postura, sus gestos, su voz o incluso la ropa que visten.

La periodista valenciana Susana Fuster acaba de publicar un libro al respecto bajo el título “Cuando los hijos callan, los gestos hablan”, apoyándose siempre en casos y ejemplos concretos y con la base de cientos de estudios científicos, aporta las claves para aprender a «leer» lo que los adolescentes expresan a través de estos y otros canales no verbales, facilitando de este modo la comprensión y el entendimiento mutuo.

Nacida en Valencia (1969), Susana Fuster es periodista, Máster en Comportamiento no Verbal y Detección de la Mentira y madre de dos hijas. Convencida de que la comunicación eficaz abarca mucho más que el habla, ha dedicado los últimos años al estudio del comportamiento no verbal, los gestos y las señales no verbales que emitimos al expresarnos.

Está certificada en Habilidades y Competencias Emocionales (ESAC) y Evaluación de la Credibilidad y Detección de la mentira (ETAC) por el prestigioso Paul Ekman International Group, una de las entidades más relevantes en el estudio de las emociones y las expresiones faciales.

