Aragón prohíbe los animales salvajes en los circos

El parlamento aragonés, con el voto a favor de la izquierda, ha modificado la Ley de Protección Animal, para prohibir la utilización de animales silvestres en espectáculos circenses.

El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, ha dicho que hay estudios científicos que demuestran el perjuicio para estos animales. No se incluyen los domésticos, lo que ha provocado la abstención de Ciudadanos y el PAR. "Entendemos que los animales domésticos no presentan las mismas condiciones etológicas que los salvajes y, además, esta restricción no tienen el mismo respaldo por parte de los expertos ni de los países de nuestro entorno".

El diputado del PP, Ramón Celma, explicaba por qué motivo su grupo ha votado en contra del cambio en la ley. "Lo de hoy es una puerta que más adelante abrirán para prohibir y abolir las corridas de toros y para eso no cuenten con el PP, nos tendrán siempre enfrente y este diputado y este grupo no les va a dar la llave para, dentro de un tiempo, pretendan abrir esa puerta".