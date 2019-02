René Román: "Si te relajas te pintan la cara"

El Almería regresa al Mediterráneo con la obligación de reencontrarse con la victoria tras cuatro semanas en blanco. El empate en Málaga fue un subidón anímico para la plantilla, que precisamente necesita dar continuidad a su buen trabajo en forma de tres puntos ante el Numancia. El cuadro soriano ha sumado dos victorias y un empate en la segunda vuelta, algo que ya pone en alerta al grupo entrenado por Fran Fernández.

René Román, guardameta y a su vez capitán cuando no está Ángel Trujillo, recuerda que la Segunda no permite ni un segundo de relajación: “El nivel que estamos dando es bueno, pero queremos más. En el momento que relajes lo puedes pasar mal y meterte abajo. Aquí te pintan la cara rápido”. En esta línea se centró en la visita del Numancia, que con 30 puntos se ve con posibilidades de dar pasos hacia una zona más tranquila, en la que se encuentra en Almería. “Será diferente al de la primera vuelta. El Numancia se ha reforzado muy bien y a la vista están sus marcadores y la posición en la tabla. Parece que ya se da el partido por ganado y no es así”, comentó.

Momento clave

Ganar supondría dar otro salto hacia la permanencia, objetivo principal de un club que lleva tres campañas salvándose de la quema en la última jornada. René pide respeto para un Numancia recuperado a nivel de fútbol y marcadores en el último mes de competición: “El Numancia solo tiene un punto menos que nosotros y lleva más tiempo que el Almería en la categoría. Es un rival que debemos respetar”.

No deja de lado en cancerbero gaditano que el Almería también es un rival a tener en cuenta. Ha mostrado regularidad en sus desplazamientos y también en el Mediterráeo, aunque le ha faltado refrendarlo con algún triunfo más. Tienen el objetivo en su mano y no lo quieren dejar escapar. Prevé un duelo igualado ante el equipo de López Garai; “La segunda vuelta se complica más, porque es una cuenta atrás. Este Almería se ha ganado el respeto de la categoría por su forma de jugar. Algo estamos haciendo bien”.

¿Play Off?

Es un sueño del que nadie quiere despertar, aunque la sexta plaza quede a siete puntos. El Almería no ha podido ganar aún ante ninguno de los seis primeros de la competición y René Román aclara que los jugadores no miran más allá del Numancia ni se ponen objetivos a largo plazo: “Somos conscientes de donde venimos y de lo que somos. Se trata de sumar, de acercarse a los cincuenta puntos. La categoría no se va a decidir ahora, sino en abril y maño. La competición nos dirá hacia dónde iremos”. Granada, Málaga, Osasuna, Albacete y Alcorcón ocupan las plazas de privilegio.

Renovación

Su contrato finaliza el 30 de junio y hasta la fecha no ha renovado. Prefiere que pase la Liga en lugar de despistarse ahora con su futuro: “De momento no ha habido nada. Cuando acabe la temporada ya nos pondremos a hablar. Aquí son dos partes y debemos mirar la situación. No depende solo de mí y no me quita el sueño”.