Álex Alegría: "Llegué a pensar que la cesión al Sporting no podía hacerse"

A las 22:30 horas del pasado 31 de enero, Álex Alegría no tenía nada claro su futuro. Quería irse cedido al Sporting, atendiendo a la llamada de Miguel Torrecilla (el hombre que le convirtió en jugador del Betis), pero la situación no era fácil. A esa hora el argentino Franco di Santo aterrizaba en Madrid, procedente de Alemania, para convertirse en delantero del Rayo Vallecano. Quedaba hora y media para que pasara el reconocimiento médico, se rubricara su cesión y, en ese momento, que el Rayo permitiera la salida de Alegría. "Fueron unas horas difíciles", admitía este miércoles Torrecilla en Mareo, presentando al tercer fichaje rojiblanco de este mercado de invierno. "Llegué a pensar que no podía hacerse", afirmaba el propio futbolista, aliviado por el desenlace final y que llega a Gijón pletórico, "con hambre e ilusión".

Con un solo entrenamiento con su nuevo equipo, Alegría ya tuvo la oportunidad de debutar como rojiblanco este domingo, precisamente en su Extremadura natal. El dorsal 25 del Sporting llega cedido hasta final de temporada con una opción de compra obligatoria si el equipo gijonés asciende, según revelaba en la presentación Torrecilla.

El placentino era un viejo anhelo del director deportivo. Hubo la opción en verano, aunque optó por aprovechar la posibilidad de jugar en Primera. Ante la falta de oportunidades en el Rayo, el futbolista optó por aprovechar el segundo intento del Sporting. "La decisión estaba tomada hace tiempo, aunque no se concretó hasta los últimos minutos", afirmaba el jugador, "gratamente sorprendido" tanto por las instalaciones de Mareo como por la dinámica de trabajo, destacando el hecho de que los jugadores desayunen y coman juntos varios días a la semana.

Alegría recibió buenas referencias de Gijón por parte de sus excompañeros Alberto García (en el Rayo) y Tony Sanabria (en el Betis). No conoce El Molinón, ya que ni siquiera lo ha visitado como rival. "Tengo muchas ganas", afirmaba el futbolista, que considera que "jugar con dos delanteros" es la mejor opción para el equipo. Y, de paso, así tanto él como Djurdjevic tendrán más opciones.

Trabajando en salidas

El director deportivo rojiblanco dejó claro que el club sigue trabajando en posibles salidas de futbolistas, aunque "sin agobiarnos". Si no se acaban concretando, no lo considera un problema, porque el hecho de tener una plantilla larga "nos protege, de cara a lesiones o sanciones".