El Sporting busca la perfección en El Molinón

Sin margen de error. El Sporting asume que para aspirar a disputar el playoff no puede permitirse pinchazos en El Molinón. Y, para empezar, debe ganarle este viernes a un rival temible, como Osasuna. No hay disculpas, en cualquier caso. El equipo rojiblanco llega en también en un momento (no tan espectacular como los navarros), aunque se le ha resistido lo de encadenar dos victorias seguidas. Perdonó en su casa ante Zaragoza y Dépor. Contra Osasuna, no puede hacerlo si no quiere volver a descolgarse. Si gana, al margen del efecto anímico, dormirá a dos puntos del playoff. Luego verá desde la barrera lo que hacen los demás, habiendo sacado adelante lo suyo.

La exigencia se la marcan ellos mismos, empezando por el entrenador. "Si queremos estar arriba, no podemos tropezar más en casa. Necesitamos conseguir el mayor número posible de puntos y hacernos fuertes en El Molinón", afirmaba José Alberto López, admitiendo que los dos últimos tropiezos en casa "más que a nosotros, han hecho daño a la gente". De ahí que, al margen del valor numérico de los puntos, el equipo se vea en la obligación de darle una alegría a su público, porque "necesitamos el mejor Molinón posible para que nos empuje y nos ayude en los malos momentos. Con el apoyo de la gente es todo mucho más fácil", comentaba el técnico.

En el partido contra Osasuna hay en juego algo más que tres puntos. "Es un partido importante, pero no definitivo. Hará que nos enganchemos o que tengamos que seguir remando", valora José Alberto.

Habrá cambios en el equipo, por las sanciones de Babin y Carmona. Para la banda derecha la principal alternativa es Álvaro Jiménez, aunque este ha pasado ser duda por un golpe en su tobillo. "Esperaremos por él, pero si no está jugará otro compañero", respondía el entrenador, que agradece disponer de más alternativas tras el mercado de invierno. Con respecto a las salidas, solo exigió que "el que esté aquí, que quiera estar".