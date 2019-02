Chencho: "Debutar con el primer equipo es un estímulo para seguir currando"

Sergio Delgado Mora, más conocido como Chencho, era el protagonista este pasado fin de semana. Después de varias convocatorias con el primer equipo, Raúl Aceña le daba la alternativa al joven jugador talaverano para estrenarse con el primer equipo.

“Estoy muy contento por ello, a pesar de la derrota. La verdad es que se me han puesto los pelos de punta cuando me dijo Raúl Aceña que iba a saltar a pista. Es una oportunidad para mí y todo un placer haber disfrutado de este momento”, destacaba el jugador en el post partido.

La afición supo reconocer el detalle y, quiso dar la bienvenida con cariño el joven futbolista: “Estoy orgulloso y agradecido por el recibimiento y por la ovación que me han dado los aficionados cuando salté a la pista. Esto es un estímulo para seguir adelante y sobre todo para seguir currando”.

Chencho tiene una curiosa historia. Y es que como quien dice es un recién llegado a este deporte: “Este es mi primer año de fútbol sala, de hecho apenas llevo tres meses practicando únicamente este deporte. A pesar de las condiciones de un deporte y otro me he adaptado bien y además los compañeros me lo han puesto fácil”.

Anteriormente el jugador formaría parte de la cantera del Club de Fútbol Talavera de la Reina y la pasada temporada, sin ir más lejos, incluso tendría la oportunidad de estrenarse, aunque no en partido oficial, con el primer plantel, que milita en la Segunda División ‘B’, si bien es cierto que formó parte de alguna convocatoria dentro de la categoría de bronce.

Hay que destacar además que este jugador forma parte de la Selección Juvenil de Fútbol Sala de Castilla-La Mancha que tan buen hacer ha tenido en la ronda inicial del torneo: “Tenemos la Fase Final del Campeonato de España a la vuelta de la esquina y vamos a ver si somos capaces de llevárnoslo. Está claro que Baleares no nos lo podrán nada fácil en las semifinales, por lo que tenemos que currárnoslo”.

“Tenemos muchas opciones porque venimos de una fase en la que nos hemos medido a grandes potencias de este deporte. Cataluña sabéis todos que es una selección fantástica y la eliminamos”, destaca Chencho.