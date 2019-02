El desplante de SACyL a Roa llega a las Cortes

José Ignacio Delgado pide explicaciones por la espantada de Roa. El procurador ribereño de Ciudadanos ha registrado en las Cortes de Castilla y León una batería de preguntas por escrito con el fin de aclarar el “desplante” de funcionarios de la Gerencia de Burgos a los médicos del Centro de Salud el pasado miércoles al darse la vuelta y suspender una reunión que estaba prevista a primera hora de la mañana al encontrarse a la puerta con una concentración de 150 personas y algunos medios de comunicación, con el pretexto de que “no querían ser parte de un circo mediático”.

Los manifestantes protestaban de forma pacífica soportando los tres grados bajo cero que marcaba el termómetro en la calle a esa hora, entre otras cosas por el hecho de que el Centro de Salud de Roa no cuenta con servicio de calefacción desde el pasado viernes. “Esto no es un problema nuevo, pasa con la sanidad y pasa con la educación, esta es la Castilla y León que el PP quiere, una Castilla y León y unos pueblos de los que hay que echar a la gente que tiene alguna ilusión, de los que hay que obligar a emigrar para así tratar de conservar el poder del PP”, ha expresado Delgado.

Delgado que ha sido muy crítico en diversas ocasiones con la falta de médicos en Castilla y León y con el “deficiente estado de conservación de los centros médicos” ha cuestionado a la Junta de Castilla y León por el incidente acaecido en la villa raudense. De esta manera, el procurador de Ciudadanos ha preguntado a la Junta no sólo su opinión sobre esta situación junto a una explicación a lo ocurrido, sino que además ha exigido que “se tomen medidas para evitar estas situaciones y que quién tenga que asumir responsabilidades sobre este desplante y esta pataleta se haga responsable de manera automática”.

“Parece que no hay dinero para arreglar los centros de salud, parece que no hay posibilidad de mejorar el transporte escolar ni los centros educativos, parece que no hay dinero para ningún servicio básico; quizá el dinero se esté escapando en temas como la Perla Negra o las eólicas que el PP no quiere dejar investigar”, añade el procurador de C’s.