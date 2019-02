Mar Alcalde: "Mañueco vino a enfangar e insultar"

La portavoz del grupo municipal socialista critica el discurso del presidente regional del PP en la presentación oficial de su candidata a la Alcaldía de Aranda. Mar Alcalde considera que a Alfonso Fernández Mañueco le interesan menos los problemas de esta comarca y sus posibles soluciones que trasladar el discurso de su líder nacional, Pablo Casado, contra el gobierno de Pedro Sánchez y reclutar militantes y simpatizantes para “la cruzada de las tres derechas”, como define la manifestación convocada este domingo en la madrileña Plaza de Colón. “Hay que decir desde el PSOE de Aranda de Duero que la violencia verbal del PP está en unos límites insoportables, insostenibles, insufribles para la sociedad española; parece que quieren ir a las armas por su rabia de no estar gobernando en Madrid”, denuncia la edil socialista.

Luis Briones apoya estas críticas y pone el acento en la ambigüedad de Mañueco con respecto al problema sanitario y, especialmente, la necesidad de agilizar la construcción del nuevo hospital comarcal. El procurador socialista teme que el PP no tenga intención de llevar a cabo este proyecto y está empezando a lanzar mensajes en este sentido. “Mucho me temo que están intentando ya rectificar, por lo tanto, alguien tendrá que decir si va a ser así y por lo menos que los ciudadanos de Aranda sepan que no ha servido para nada salir a la calle”, afirma Briones.