Borrando el rastro

El PSOE acusa al equipo de gobierno de “dejación de funciones” respecto al esclarecimiento de la autoría de las pintadas que aparecieron la madrugada del lunes en la fachada del estadio El Montecillo con graves insultos y amenazas de muerte hacia el entrenador de la Arandina C.F.

Al primer grupo de la oposición no le consta que el Ayuntamiento, como propietario de esta instalación municipal, denunciara en la comisaría este hecho antes de ordenar a la empresa adjudicataria de limpieza urbana que tapara estos mensajes. La portavoz del grupo municipal, Mar Alcalde, y el procurador Luis Briones, coinciden en que por parte del Consistorio deja mucho que desear la forma de proceder en este lamentable episodio. “Es una obligación del Ayuntamiento en cuanto ocurre algo en una instalación municipal que haya una denuncia ante la comisaría antes de taparlo”, afirma Mar Alcalde, que dice que el concejal de Deportes informó de los hechos la mañana del lunes al resto de concejales durante la comisión de Urbanismo y la alcaldesa está valorando la posibilidad de convocar una junta de portavoces en relación a este asunto, pero considera que esta medida llegaría muy tarde. “Eso es una dejación de funciones de la Alcaldía fundamentalmente; cuando a una persona se le amenaza de muerte y además se está prejuzgando que puede haber gente que lo está instigando, no tendría sentido que eso no se investigara”, añade Luis Briones.