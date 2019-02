Un muerto y al menos tres heridos graves en un accidente entre dos trenes de cercanías cerca de Manresa

Una persona ha muerto y al menos un centenar han resultado heridas en un choque entre dos trenes entre Castellgalí y Manresa (Barcelona) por causas que todavía se están investigando. Según Protecció Civil, el aviso al teléfono de emergencias 112 ha llegado a las 18.20 de este viernes. La persona fallecida es la maquinista de uno de los trenes, de 26 años. También hay cuatro heridos graves, 9 menos graves y 92 leves. Según Protecció Civil, aproximadamente 100 personas han resultado ilesas.

🔴 ACTUALIZACIÓN BALANCE (20.20 horas)

1 persona muerta

2 personas graves

16 menos graves

i un mínimo de 76 personas leves#FERROCAT #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 8 de febrero de 2019

Rodalies de Catalunya ha informado a través de su cuenta de Twitter de que la colisión frontal se ha producido entre un tren Regional de la línea R12 que procedía de Lleida y otro de la R4 que viajaba en dirección a Manresa. El resto de pasajeros —unos 400, en total, según Rodalies— están siendo evacuados por los bomberos.

El tren regional habría entrado en la vía equivocada por causas que se están investigando. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, ha explicado a la Cadena SER que la investigación se centra en "los sistemas de señalización y también en los mecanismos manuales porque los operarios deben comprobar también que están circulando correctamente". Todo eso, ha añadido el conseller "está pendiente de confirmar" .

El Centro de Atención a los Familiares se ha establecido en el Ajuntament de Castellgalí, pero posteriormente se ha trasladado a la estación de Renfe de Manresa. El teléfono habilitado para los afectados es el 900 10 10 20.

El president de la Generalitat, Quim Torra, se ha trasladado al lugar del accidente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido "cariño y apoyo para las familias de la persona fallecida y heridos" desde su cuenta de Twitter.

Según una pasajera llamada Susanna Pascual que se ha puesto en contacto con la televisión catalana 3/24, el tren en el que viajaba ha podido reducir la velocidad antes del impacto y algunos pasajeros han podido salir por su propio pie.

En declaraciones a la emisora RAC1, otra pasajera, Laura, ha explicado el momento del choque: "He notado que se apagaba la luz de repente. Me he dado un golpe muy fuerte en la cabeza, pero por suerte estoy bien, no me ha pasado nada. Hay varios heridos. Ahora estamos en Castellgalí y están atendiendo a todo el mundo".

El pasado 20 de noviembre, el descarrilamiento de un tren de la línea R4 en Vacarisses (Barcelona), a causa de un desprendimiento de tierra, causó un muerto y medio centenar de heridos.

Siguiendo muy de cerca las informaciones que nos llegan a través de los servicios de emergencias sobre el choque frontal entre dos trenes de @rodalies entre St. Vicenç de Castellet y Manresa.

Todo mi cariño y apoyo para las familias de la persona fallecida y heridos. https://t.co/SJFFhfQzmF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 8 de febrero de 2019