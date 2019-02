La alcaldesa disculpa su ausencia del acto del PP por su 'labor institucional'

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo vuelve a insistir en que su labor institucional 'es lo primero'.

Con esa afirmación, la regidora ha querido restar importancia a su ausencia del acto del PP en el que se ha presentado al nuevo candidato a la alcaldía de Ponferrada, Marco Morala para presidir la entrega de premios del certamen literario de los escolares del municipio.

De hecho, ante los medios de comunicación, se ha limitado a asegurar que 'no hay divorcio' con la formación y ha repetido, una y otra vez, que sus siglas son 'Ponferrada Primero, lo he dicho siempre y he tenido esa línea de actuación siempre' sentenció mientras intentaba eludir las preguntas de los periodistas sobre un asunto que, por su actitud, da por zanjado.