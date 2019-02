Firma y cambia el mundo (inténtalo, al menos)

150.000 firmas en el Congreso para dejar salir de puerto al Open Arms y al Aita mari; 9.000 en el Consejo General del Poder Judicial para revisar una custodia a un padre acusado de violencia de género; 50.000 respaldando una iniciativa legislatica popular para extender la RGI; preparan otra sobre una ley vasca de memoria histórica; y el lunes, la familia de Maribel Tellaetxe presentará casi 200.000 en el Congreso para despenalizar la eutanasia (luego les escucharán con Pepa).

Menos mal que no nos interesa la política, ¿verdad? Ya ven que hay muchos que se resisten a dejar la actividad política exclusivamente en manos de los políticos, que quieren influir en sus decisiones. Eso sí, debemos recordar que no siempre sale bien. Y que que ciudadanos de a pie promuevan una acción no la hace más legítima ni respetable. Ayer, sin ir más lejos, el Parlamento rechazó la ILP de la RGI porque está tramitando una reforma similar. La segunda rechazada esta legislatura. Pero son las reglas de juego. Lo de 'kalea gurekin dago', que dijeron los proponentes al salir del Parlamento, es indemostrable y me recuerda demasiado a la infame "la calle es nuestra" tantas veces escuchada en el pasado.