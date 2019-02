Maialen Rodríguez Arrillaga: "Sé lo que es no hacer algo por la opinión de la gente"

Maialen Rodríguez Arrillaga es de Errenteria, tiene 19 años y estudia segundo de Mantenimiento de Ïnstalaciones Térmicas y de Fluidos en el Centro Integrado de Formación Profesional Don Bosco. Es la única chica en su clase de 12 alumnos, y forma parte del 14% de mujeres que estudian Formación Profesional en Euskadi. Sin embargo, eso no ha supuesto un obstáculo para hacerse con el primer puesto en las Euskoskills, y ahora se prepara para la Spainskills, un campeonato de FP.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el programa A vivir que son dos días Euskadi se ha desplazado hasta las instalaciones de Don Bosco en Errenteria para charlar con Maialen, que compatibiliza su formación con unas prácticas en una empresa, ya que realiza el modelo dual de FP. "Allí también soy la única mujer pero no me supone ningún problema", asegura. "Si de verdad te gusta algo, no debes pensar en la opinión de la gente, porque al final no vas a hacerlo, y sé lo que es no hacer algo por la opinión de la gente".

Ainhoa Lete y Estefanía Carrasco / Cadena SER

La presencia de la mujer en las llamadas carreras STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) es aún escasa. Según datos facilitados por la EHU/UPV, durante el presente curso, de los 10.741 estudiantes que hay en las ramas de ciencias, ingeniería y arquitectura, tan solo 3601 son mujeres, es decir, el 33%. La Universidad va a organizar un campus de verano para atraer a mujeres a esas carreras.

Estefanía Carrasco es investigadora de Biodonostia. Aunque en su departamento hay más mujeres que hombres, tal y como detalla, los cargos directivos y de jefatura de grupo los ostentan aún los hombres. "Creo que a la mujer no se le ha educado en la ambición. Existe prejuicio de género en mi sector. Además, la maternidad es un aspecto complejo de conciliar, y es un ámbito muy precario y muy competitivo". Ainhoa Lete, fundadora y gerente de Buntplanet, empresa con sede en Donostia que utiliza la tecnología para mejorar el planeta. En el Consejo de Administración hay el mismo número de hombres que de mujeres. "Una de las ventajas de crear tu propia empresa es que puedes elegir a tu propio equipo. Las empresas en Euskadi estamos trabajando en el tema de la conciliación para ser más inclusivos y para permitir nuevas fórmulas de trabajo", explica Lete.

Proyecto Inspira STEAM

Desde el año 2016, está en marcha el proyecto INSPIRA, pionero en Euskadi, que trabaja en el fomento de la vocación científico-tecnológica entre las niñas. Está promovido por el grupo de investigación LEARNING, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, y Elhuyar Fundazioa, con la colaboración de Innobasque y el apoyo de la FECYT. Dirigigo al alumnado de 6º de primaria y 1º de la ESO, cuenta con cerca de 160 mentoras y, solo el último año, el programa ha llegado a 4.000 estudiantes, 2.000 alumnos y 2.000 alumnas. Además, se ha expandido a Madrid, Cataluña, Galicia y Cádiz, y para el próximo mes de marzo han organizado una nueva sesión dirigida a estudiantes con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, según ha explicado Mariluz Guenaga, profesora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto y responsable del proyecto.