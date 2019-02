Cervera: "Si queremos tener opción de algo hay que empezar a ganar"

Álvaro Cervera se pone ante los medios antes del partido del Alcorcón. Van cinco jornadas en este nuevo año y el equipo amarillo todavía no conoce la victoria en este nuevo año. El entrenador reconoce que su equipo viajará con cierta obligación, pero valora la semana de forma positiva. "Nos gustan estas semanas porque puedes entrenar con normalidad y muchos días. Vamos obligados porque llevamos mucho tiempo sin ganar y si queremos pensar en algo y tener alguna opción de algo tenemos que empezar a ganar".

Sobre el mensaje que se le dio al equipo durante la semana, el entrenador lo desvela: "Tenemos que tener las cosas claras", dice el míster, que añade que "queremos tener posibilidades de ganar todos los partidos y no de perderlos. En los últimos partidos hemos marcado goles y no hemos ganado. El problema no está en meter goles, siempre hemos ganado porque no nos meten. Y ahora estamos muy mal, no es que estemos mal es que estamos muy mal. Eso tenemos que cambiarlo y en eso estamos. El equipo ahora no está bien, está mal", dice sin esconder el mal momento de su equipo.

Una de las claves de ese bajón a nivel defensivo se debe a que "se hacen cosas a peor. Tenemos la línea de cuatro muy alejada y siempre más atrás que adelante. Unas veces porque hay jugadores que les está costando más, otra porque queremos jugar a otra cosa diferente y cuando la perdemos estamos mal colocados. Tenemos que volver a lo que se hacía bien y si hay que cambiarlo con jugadores pues se cambiará con jugadores, pero tiene que ser de otra manera".

Además de lo deportivo el entrenador también repasó otros momentos de la semana, uno de ellos la foto del oficial del club en el Gran Teatro Falla. Un enorme andamiaje sujetaba al plantel amarillo. "Iba un poco... estas cosas me ponen en el palo un poco. Estas cosas no me gustan, pero luego me sorprendió. Iba cabreado y salí contento", reconoce Cervera.

También valoró la venta de Manu Vallejo, al que ve jugando en primera. "Me parece muy bien y es una alegría para todos. El fútbol está montado así. Es un éxito del Cádiz y un éxito para él. Por todos los lados es una buena operación. Le deseo suerte cuando tenga que irse y mientras esté aquí espero que no le afecte, pero no creo, porque es muy buen chico".