Sáez Aguado: La atención sanitaria no depende de quién sea el consejero o la gerente

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado, ha afirmado hoy que la solución de los problemas en la atención sanitaria de Castilla y León no depende de quién sea el consejero o la gerente de Atención Primaria. Ha respondido asi al ultimátum de los coordinadores de centros de salud de Burgos, que han anunciado que dimitirán en bloque el lunes si la gerente, Aser Morato, sigue en su puesto; y las peticiones de dimisión del propio consejero planteadas por las plataformas por la sanidad pública de Castilla y León. Insiste en que los problemas en Atención Primaria son las guardias urbanas y los desplazamientos en consultorios rurales, "que es lo que hay que tratar de resolver con el consenso y no con líneas que lo compliquen, porque no siempre están de acuerdo en todo los profesionales, los usuarios y los alcaldes".

Sáez Aguado intentará buscar soluciones para apaciguar los ánimos durante este fin de semana y evita hablar de las posibles consecuencias de esa dimisión en bloque. Asegura que anoche habló ya con el decano del Colegio de Médicos de Burgos y volverá a mantener conversaciones a lo largo de estos días "con todos los actores posibles" de la Atención Primaria "que es donde se concentra el problema".

En todo caso, insiste en que el problema es la falta de profesionales que puedan cubrir las vacantes en atención primaria por "una mala planificación en España y, seguramente, en Castilla y León", aunque ha recordado que las comunidades autónomas no fijan número de estudiantes de Medicina, plazas de Médicos Internos Residentes (MIR) y su distribución por especialidades. En este sentido, ha recordado que un médico que ahora entra en el sistema público a prestar servicio se empezó a formar hace once años, por lo que es algo que hay que planificar con antelación.

De hecho, ha recordado que el pasado sábado se realizó el examen de acceso al MIR y 8.000 aspirantes se quedarán sin plaza, porque había 14.000 candidatos y solo 6.000 plazas.