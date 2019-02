La oposición reprueba al alcalde de Burgos por su gestión y actitud "en los últimos meses"

El pleno del Ayuntamiento de Burgos ha reprobado este viernes al alcalde, Javier Lacalle, del Partido Popular, por su gestión y actitud al frente del Consistorio "en los últimos meses", según han argumentado los grupos de la oposición, Partido Socialista, Imagina Burgos y Ciudadanos. La reprobación, que ha contado con el rechazo del Partido Popular y el concejal no adscrito Fernando Gómez y la abstención de la edil no adscrita Silvia Álvarez de Eulate, se ha producido en forma de moción de urgencia después de que el alcalde se negase a incluir en el orden del día de la sesión plenaria la proposición conjunta de todos los grupos, argumentando que no se dio cuenta de ella en la Junta de Portavoces que sirvió de preparatorio del pleno.

Las tres agrupaciones de la oposición, con el apoyo de los dos concejales no adscritos Raúl Salinero y Blanca Guinea, han destacado la importancia de reprobar al regidor municipal por su "reiterado incumplimiento" de los acuerdos plenarios, que han cifrado en torno al 75 por ciento de los casos. Asimismo, han condenado el "uso partidista" que Javier Lacalle hace también de forma reiterada, según han dicho, de los recursos municipales y el impulso de proyectos no consensuados que atentan o van en detrimento de los pactados, dada la situación de minoría del equipo de Gobierno local.

Frente a las críticas que sobre él han vertido los corporativos de la oposición, Javier Lacalle ha pedido a los grupos políticos "que dejen de perder el tiempo" y "se dediquen a lo importante" que es la atención a los ciudadanos. Lacalle ha insistido en que ni él, ni la agrupación 'popular', entrarán en "el juego de circos electorales", en el que ha enmarcado esta propuesta porque, tal y como ha dicho, es algo "habitual" ante la cercanía de unas elecciones municipales.