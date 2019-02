Comienza la huelga de trabajadores de las ambulancias

Comienza la huelga del sector de las ambulancias, una protesta que, según, el sindicato no han podido respaldar todos los trabajadores que hubiesen querido ya que la Xunta ha implantado unos servicios mínimos dicen, abusivos. Reclaman la convocatoria de un nuevo concurso para el sector que les devuelva unas condiciones de trabajo dignas y anuncian una posible huelga indefinida.

La CIG informa de que los serficios mínimos establecidos para urgencias son del 100% y para asuntos no urgentes son de cerca del 75%. Los trabajadores de las ambulancias permanecen con el convenio congelado desde el 2015, ofreciendo el mismo servicio pero con mucho menos personal ya que, las bajas y jubilaciones se cubren con contratos temporales según Xesús Pastoriza, responsable del sector de transportes de la CIG, que le manda un recado a la Xunta de Galicia.

El sindicato anucia que la huelga cambiará de intermitente a indefinida a partir del 20 de marzo si no se revierte la situación. La conceción del 061 no finaliza hasta octubre de este año y la de no urgencias hasta octubre del 2020.