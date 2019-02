Natxo, desolado por la plaga de lesiones

Natxo González no ha escondido este viernes su preocupación por la plaga de lesiones, algunas con tiempos de recuperación desconocidos para él, que está sufriendo el Deportivo. El entrenador de los coruñeses se lamentó de las constantes recaídas y de no saber siquiera con quienes va a poder contar para la próxima jornada. "Te debilita, y no estamos para debilitarnos ahora", explicó el técnico vasco ante los periodistas.

"Estoy preocupado", confesó Natxo González, quien relató que no tenía claros tampoco los motivos de tanto inquilino en la enfermería de Abegondo. Especialmente sangrante es el tema de Michael Krohn - Dheli. Su lesión en el Aquiles es algo que nunca había oído en su carrera. "Sólo se que anteayer estaba caminando y ayer ya lo vi con muletas", desveló. "no tengo ni puñetera idea de cuando volverá", prosiguió el entrenador del Deportivo.

La plaga de lesiones fue tema principal en su comparecencia ante los medios. Las bajas se concentran en los peloteros capaces de crear fútbol en el Dépor: Carlos Fernández, Krohn Dehli o Vicente Gómez. "Dentro de lo que hay. No podemos hacer demasiadas historias. Estamos muy limitados. ", afirmó. Los lesionados son según el míster un grupo de cinco o seis jugadores, "siempre los mismos", explicó. Por eso, asumió que las opciones de hacer cambios en el equipo son muy ajustadas.

El Deportivo se enfrenta este fin de semana al Granada, un equipo que hasta la semana pasada lideraba la Segunda. A un punto del Dépor, el de los Cármenes se convierte en un duelo de máxima importancia para los gallegos. "Somos rivales directos. No vamos a hablar de decisivo, o final... Pero tiene todos los ingredientes para ser un partido grande", definió Natxo González.

Sobre el rival , el entrenador del Deportivo alabó la figura y el trabajo de su homólogo Diego Martínez, que está haciendo una gran labor en Granada. Y del equipo nazarí destacó que tienen "Mucha velocidad. Son muy fiables y se trata de un equipo peligroso y muy equilibrado", concluye