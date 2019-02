Los socios del Eldense presentan una moción de censura contra su presidente

El actual presidente del C. D. Eldense, José María Roig Fernández, se someterá el próximo martes 12, a una moción de censura promovida por un grupo de socios que han considerado inadecuada la actitud del mandatario al que no se le ha visto por el club, ni en reuniones ni en los partidos del primer equipo, desde hace meses además de, presuntamente, no haber cumplido con el compromiso económico adquirido con el resto de la Junta Directiva cuando accedió al cargo.

Cabe recordar que José María Roig llegó al Eldense al principio de la temporada 2017/2018 de la mano del grupo inversor SAME. La salida de estos inversores a la conclusión de la pasada campaña, Roig continuó presidiendo al eldense con un compromiso que al parecer no ha cumplido obligando al resto de la directiva compuesta por personas de Elda, a realizar las gestiones para generar los recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la entidad principalmente en materia de nóminas de la primera plantilla, obligaciones federativas y los gastos corrientes del día a día.

Según ha podido saber Radio Elda – Cadena SER, José María Roig lleva varios meses eludiendo por diferentes motivos, acudir a las reuniones propias de su cargo condicionando el funcionamiento de la entidad.

A última hora de este jueves, el Eldense ha emitido un comunicado convocando la Asamblea Extraordinaria para el próximo martes en la que se someterá al presidente oficial del club, a una moción de censura:

“El Club Deportivo Eldense Informa:

Que tras haberse recibido en la sede del club solicitud por parte de un número de socios suficiente, cumpliendo lo establecido en el Art. 45.4 de los Estatutos del club, se convoca asamblea extraordinaria para el próximo martes 12 de febrero, en la Sala de Prensa del estadio, a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda.

El orden del día será:

– Moción de censura al Presidente, D. Jose María Roig Fernández.

– Situación social y económica de la entidad.

– Aprobación de la gestión de los miembros de la actual Junta Directiva ante la ausencia del Presidente.

Podrán asistir todos los actuales socios que se encuentren al corriente de pago, el mismo día 12 de febrero, es decir el mismo día 12 se podrán poner al día el socio que lo desee

Elda, a 7 de febrero de 2019”.