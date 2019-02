David Aguilar: "La situación es insostenible"

“Desde el pasado seis de agosto no nos hemos vuelto a reunir con el presidente”. Así de rotundo se ha manifestado el actual secretario del C. D. Eldense,David Aguilar, justificando la petición de un grupo de socios para convocar una Asamblea Extraordinaria, la del próximo día 12, en la que se va a escenificar una moción de censura contra el actual mandatario deportivista, José María Roig.

Aguilar considera “normal” la reacción de los socios “porque a este hombre ya le hemos dado demasiado margen”. El secretario del Eldense asegura que “la moción de censura se tenía que hacer sí o sí porque el club había entrado en una situación de bloqueo y José María Roig no ha aparecido por aquí desde agosto a pesar de que hemos intentado por todos los medios que cumpliera su compromiso. Hemos confiado, pero esto no se puede alargar más”. Entre otras cuestiones “de las que se informará a los socios en la Asamblea”, Aguilar ha confirmado que “José Mª Roig se comprometió a atender determinados gastos como el alquiler del piso de los jugadores y a poner una parte del presupuesto mientras que nosotros atenderíamos el resto” añadiendo que “nosotros sí hemos cumplido y él no”.

Por otro lado, David Aguilar ha asegurado que cuando Roig les pidió que le respaldaran, les pareció una buena idea “sin saber que además de esos incumplimientos, nos iban a llegar impagados que él aseguraba que estaban satisfechos con lo que nos estaba ocultando detalles a la Junta Directiva”.

David Aguilar considera que, llegados a este punto, “sería muy bonito que los directivos que sí estamos luchando por el club nos viéramos recompensados por los aficionados con su presencia en las gradas el próximo domingo”.