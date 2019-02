Se la juegan

El de esta noche es para el Noia un partido que puede alimentar o reducir al mínimo las posibilidades de permanecer en la Segunda División del fútbol sala nacinal. El Axa Hita Elche CF le espera en el Esperanza Lag con la urgencia de puntuar en un partido que dará comienzo a las 21.00 horas. Ni el día ni la hora es la habitual para el bloque gallego pero, lo que sí es la misma, es la necesidad de puntuar que tienen desde hace varias jornadas. Con 6 puntos de diferencia entre ambos bloques, el equipo ilicitano se posiciona en el decimotercer lugar de la tabla clasificatoria. Con una trayectoria similar esta temporada, se espera un partido igualado.

Ambos equipos llegan a esta jornada hambrientos de puntos, lo que lo convierte en un choque trascedental para las aspiraciones de ambos.

¿Como afronta este partido la escuadra blanca?: “Dolidos por la situación en la que nos encontramos, por la dinámica de resultados negativos que llevamos, no en la mejores condiciones ni con todo el positivismo y optimismo que nos gustaría; pero conscientes de que es un partido muy importante para nosotros y que posiblemente sea, sino la última, una de las últimas oportunidades de engancharnos a esa lucha por la permanencia y contra un rival que también tiene necesidad de puntuar”; nos comenta Marlon Velasco.

¿Mucha presión?, se le le pregunta al cancerbero noiés, Brais García: “La situación no es fácil porque sabes que te lo juegas todo en un sólo partido, pero también somos conscientes de que podemos ganar y traernos los tres puntos”. Una presión que, en ocasiones hace pecar al equipo de ansiedad y por lo tanto cometer errores que finalmente terminan por penalizarlos con la no suma. A sabiendas de que la clave estará, según Velasco en “hacer un partido casi perfecto”, el vestuario está tranquilo a pesar de que “estar ahí abajo no es fácil para nadie”, nos reconoce Brais quien piensa que es fundamental estar tranquilos y “cada semana afrontar los partidos sin pensar en la situación en la que estamos” y confía “en mis compañeros para poder sacar esto adelante”.

En cuanto al parte de la enfermería noiesa, señalar que son baja Nene y David Palmas, que tendrán que sufrir, como la afición noiesa, el devenir del transcental duelo de esta noche desde la distancia.