Reto ante el mejor Valencia

La plantilla del Monbus Obradoiro Valencia viajará esta mañana a Valencia con los tocados Nacho Llovet y Andy Obst en la expedicion para afrontar mañana el duelo ante Valencia Basket en una pista que es de las pocas que se le han resistido hasta la fecha en la ACB. Allí se espera que puedan jugar tanto el pívot catalán como el escolta alemán, a pesar de haber visto condicionado su trabajo semanal por una fuerte contusión en un muslo el primero, y un esguince de tobillo el segundo. el duelo, de esta jornada 20 de la Liga Endesa, será el previo al parón que se producirá en la competición por la celebración de la Copa del Rey y la posterior ventana FIBA de selecciones.

Antes de emprender viaje rumbo a la ciudad levantina, entrenador obradoirista, Moncho Fernández, analizó el duelo de esta jornada y definió a su rival como un equipo “que ofensivamente es uno de los mejores de la Liga en puntos por posesión, que corre muy bien con los interiores y también con los exteriores para tirar de 3, además de que en la media pista saben aprovechar muy bien las virtudes individuales de cada jugador. El traje táctico que Jaume ha diseñado para ellos les va perfecto. Son capaces de explotar esa polivalencia que tienen sus jugadores, con pívots que juegan muy bien de espaldas al aro, pero a la vez todos son capaces de tirar desde fuera. Y es un aspecto que aprovechan. Tienen exteriores que son capaces de jugar pick&roll, salir de bloqueos o incluso jugar de espaldas al aro, como San Emeterio, o cuando Doornekamp juega en el 3”.

El técnico compostelano señaló que se trata de un equipo “con el que tienes que ser muy inteligente desde el punto de vista defensivo para frenarlos, y por ahí pasará mucho el éxito del equipo. Como ya hicimos en las últimas semanas, tenemos que ser capaces de no regalar más allá que lo que la calidad del rival te haga pagar. Las pérdidas, no recibir muchos puntos de contraataque, no dar segundas opciones en el rebote en ataque… Son aspectos en los que tenemos que estar muy bien si queremos ganarles”.

Moncho destacó que “tendremos que estar muy bien ofensivamente para no perder balones y no dejarles correr, y defensivamente para contener su 1x1 exterior e interior y en las segundas opciones. Lo más importante estará en los básicos del día a día: en el 1x1 y en el balance defensivos y en el rebote. Los cambios tácticos son algo que se pueden variar durante el encuentro. Lo que no puedes cambiar es que hay que bloquear el rebote, no hay que perder balones y hay que estar bien en el 1x1”.

Vídeo rueda de prensa completa: https://youtu.be/0yZLt8xbj44