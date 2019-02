Bella Verano: "Hay sectores en Huelva que necesitan un cambio profundo"

Las primeras palabras de Bella Verano como nueva delegada de la Junta en Huelva han sido para remarcar las ganas y la ilusión de trabajar por la provincia. Anuncia que abrirá un diálogo con todos los sectores productivos para que pronto puedan verse los cambios que necesita Huelva. Afirma que es un reto importantísimo en política llegar a ser delegada de tu provincia y, más aún, en un momento histórico para Andalucía con el gobierno del cambio. No quiere lanzar campanas al vuelo, ni falsas promesas. Quiere hablar de realidades pero, para ello, antes tiene que sentarse y analizar los presupuestos y ver la situación provincial.

De entrada, se topará con la manifestación prevista para el 15 de marzo por la mejora de las infraestructuras, una reivindicación a la que anuncia que asistirá ya en calidad de delegada provincial, porque Huelva no puede ser la gran olvidada. Como acaba de llegar al cargo, Bella Verano, ha preferido no pronunciarse sobre la reivindicación de los vecinos de Tharsis que hoy llegan a Sevilla para pedir al TSJA que no se paralice el proceso de segregación. Ha respondido el presidente provincial, Manuel Andrés González, quien ha afirmado que hay que ser prudentes y escrupulosos con la legalidad.

Por cierto, Bella Verano, al igual que el viceconsejero de cultura, han sido prensentados en la sede del PP a pesar de ser cargos institucionales. La explicación para el presidente popular es que lo hacen como militantes del partido, pero que, después en sus cargos, lo serán para todos los onubenses.

La semana que viene está previsto que se conozca el resto de delegados provinciales del PP.